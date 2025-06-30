Два боксера из Коми вышли в полуфинал первенства России
- 23:00 30 июня
- Инесса Богатая
В регионе продолжается юниорское первенство России по боксу для спортсменов 13-14 лет.
Согласно информации от Министерства спорта Коми, в Сыктывкаре проходят бои четвертьфинала.
В состязаниях принимают участие 478 боксеров, представляющих 74 российских региона. 20 спортсменов представляют Республику Коми.
Сегодня три представителя Республики Коми вышли на ринг: Дарья Никитина и Кристина Петрова (весовая категория 64 кг), а также Альберт Федотенков (весовая категория 66 кг). Двое из них смогли пробиться в полуфинал, который состоится завтра.
Завтра честь республики будут отстаивать Дарья Никитина и Альберт Федотенков. Оба спортсмена тренируются в "СШОР-2" под руководством Николая Кожевникова.
Начало завтрашних боев запланировано на 12:00.
Данное первенство России по боксу организовано в рамках государственной программы "Спорт России".
Стоит отметить, что за честь Республики Коми будут бороться спортсменов из Сыктывкара, Печоры, Инты, Сосногорска, Сыктывдинского и Корткеросского районов. По итогам соревнований сформируют состав юношеских сборных команд для участия в международных турнирах.