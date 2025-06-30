Сыктывкарец обманул девушку-инвалида на 986 тысяч

Сыктывкарский городской суд Республики Коми завершил рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого являлся 19-летний горожанин. Он признан виновным в совершении мошенничества в значительном размере, что квалифицируется по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе судебного процесса государственное обвинение поддерживалось сотрудником прокуратуры Эжвинского района Сыктывкара.

Согласно материалам дела, в феврале 2025 года молодой человек познакомился через интернет с несовершеннолетней девушкой-инвалидом, проживающей в Сыктывкаре. В процессе онлайн-общения девушка поделилась с новым знакомым информацией о своих сбережениях, которые составляли около миллиона рублей.

Впоследствии, житель Сыктывкара неоднократно предоставлял девушке заведомо недостоверную информацию о якобы тяжелых жизненных обстоятельствах и обращался к ней с просьбами о предоставлении денежных средств в долг. В результате потерпевшая перевела молодому человеку в общей сложности 986 тысяч рублей, которые он потратил на приобретение мобильных телефонов для себя и своего приятеля, на погашение кредитных обязательств своего родственника, а также на иные личные нужды.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал свою вину и компенсировал нанесенный ущерб потерпевшей стороне. Суд приговорил его к одному году принудительных работ с удержанием десяти процентов от заработной платы в пользу государства.

Данный приговор еще не вступил в законную силу. Расследование данного уголовного дела проводилось сотрудниками отдела полиции "Эжвинский" УМВД России по г. Сыктывкару.