Более трех миллиардов рублей направят на обновление школьных дорог в Коми

На совещании республиканской комиссии по безопасности дорожного движения обсуждалась готовность школьных маршрутов и прилегающих к школам территорий к новому учебному году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Эдуард Слабиков сообщил, что в 2025-2026 учебном году транспортировка учеников будет осуществляться по 241 маршруту, общей протяжённостью 2903 километров. Из них 539 километров нуждаются в восстановительных работах.

Из бюджета республики муниципалитетам выделены субсидии в размере 362 миллионов рублей для улучшения состояния школьных дорог. Местные бюджеты выделили на эти цели 80 миллионов рублей.

Также отметим, что ремонтные работы запланированы на 12 участках дорог республиканского значения в различных районах, общей протяженностью 116 километров.

В общей сложности, за счёт средств регионального и местных бюджетов, в 2025 году планируется обновить 154 километров дорог, используемых в качестве школьных маршрутов, на общую сумму, превышающую три миллиарда рублей.

Правительство также контролирует состояние пешеходных переходов возле учебных заведений. По словам Эдуарда Слабикова, 10 из 256 таких переходов не соответствуют стандартам: необходимо привести в порядок восемь переходов в Сосногорске и два – в Сыктывдинском районе.

В Сосногорске в текущем году планируется привести в соответствие стандартам один пешеходный переход, по остальным семи ведется подготовка проектной документации.

Ростислав Гольдштейн поручил главе Сосногорска Ильдару Махмутову к началу нового учебного года привести в порядок все восемь пешеходных зон вблизи образовательных учреждений.

Аналогичное задание – привести в соответствие требованиям двум пешеходных перехода возле школ – глава Республики Коми поставил и перед администрацией Сыктывдинского района к 1 сентября.

Эдуард Слабиков также представил результаты мониторинга тротуаров и подъездов к школам и детским садам, проведённого Минстроем Коми по указанию руководителя региона.