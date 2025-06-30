Более трех миллиардов рублей направят на обновление школьных дорог в Коми
- 18:30 30 июня
- Инесса Богатая
На совещании республиканской комиссии по безопасности дорожного движения обсуждалась готовность школьных маршрутов и прилегающих к школам территорий к новому учебному году.
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Эдуард Слабиков сообщил, что в 2025-2026 учебном году транспортировка учеников будет осуществляться по 241 маршруту, общей протяжённостью 2903 километров. Из них 539 километров нуждаются в восстановительных работах.
Из бюджета республики муниципалитетам выделены субсидии в размере 362 миллионов рублей для улучшения состояния школьных дорог. Местные бюджеты выделили на эти цели 80 миллионов рублей.
Также отметим, что ремонтные работы запланированы на 12 участках дорог республиканского значения в различных районах, общей протяженностью 116 километров.
В общей сложности, за счёт средств регионального и местных бюджетов, в 2025 году планируется обновить 154 километров дорог, используемых в качестве школьных маршрутов, на общую сумму, превышающую три миллиарда рублей.
Правительство также контролирует состояние пешеходных переходов возле учебных заведений. По словам Эдуарда Слабикова, 10 из 256 таких переходов не соответствуют стандартам: необходимо привести в порядок восемь переходов в Сосногорске и два – в Сыктывдинском районе.
В Сосногорске в текущем году планируется привести в соответствие стандартам один пешеходный переход, по остальным семи ведется подготовка проектной документации.
Ростислав Гольдштейн поручил главе Сосногорска Ильдару Махмутову к началу нового учебного года привести в порядок все восемь пешеходных зон вблизи образовательных учреждений.
Аналогичное задание – привести в соответствие требованиям двум пешеходных перехода возле школ – глава Республики Коми поставил и перед администрацией Сыктывдинского района к 1 сентября.
Эдуард Слабиков также представил результаты мониторинга тротуаров и подъездов к школам и детским садам, проведённого Минстроем Коми по указанию руководителя региона.
"Существует потребность в улучшении состояния тротуаров и подъездов к 182 школам и детским садам, – сообщил Эдуард Слабиков. – Общий объём необходимого финансирования оценивается в 517 миллионов рублей".
Кроме того, стоит добавить, что в текущем году планируется отремонтировать четыре подъездных пути к школам. Кроме того, запланировано обновление тротуаров, ведущих к 18 школам в разных городах и районах республики. Администрация Вуктыла занимается разработкой проектно-сметной документации для установки дополнительного освещения на тротуаре возле школы №2.
Добавим, что все работы по улучшению подъездов и подходов к образовательным учреждениям планируется завершить в 2026-2027 годах.
Кроме того, следует отметить, что врио главы региона поинтересовался ходом выполнения поручения по обустройству подъезда к школе №2 в Выльгорте. Министр образования Наталья Якимова предложила перенести реализацию данного проекта на более поздний срок в связи с запланированным капитальным ремонтом школы.