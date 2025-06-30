В Коми работодателям дали время до 9 июля, чтобы отказаться от выплаты “северных” с первого дня

Начиная с 9 июля, все работодатели, которые не предоставят указанное уведомление в Минтрудсоц РК, будут обязаны начислять "северные" надбавки всем сотрудникам с момента их приема на работу, вне зависимости от трудового стажа.

Напомним, что 3 июня 2025 года заключено Дополнительное соглашение № 1 к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, профсоюзной организацией "Федерация профсоюзов Республики Коми" и объединением работодателей "Коми союз промышленников и предпринимателей" на период 2024-2026 годов.

Данное Дополнительное соглашение обязывает работодателей, присоединившихся к нему, закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте положения о выплате работникам процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном объеме, начиная с первого дня работы, независимо от стажа.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 27 августа 2015 года № 381 "Об утверждении Порядка присоединения работодателей к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Коми" и Региональным объединением работодателей "Коми союз промышленников и предпринимателей", 9 июня 2025 года в сетевом издании "Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации" было опубликовано обращение заместителя председателя Правительства Республики Коми, координатора Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Екатерины Грибковой к работодателям с предложением присоединиться к дополнительному соглашению.

Согласно пункту 13 установленного Порядка, если в течение 30 календарных дней с момента официальной публикации обращения работодатели, не являющиеся участниками Дополнительного соглашения, не направят в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми мотивированный письменный отказ от присоединения (далее – мотивированный отказ) в соответствии с постановлением № 381, то будет считаться, что Дополнительное соглашение распространяется и на этих работодателей.

Обращаем ваше внимание, что мотивированные отказы должны быть направлены в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми не позднее 9 июля 2025 года (включительно) по форме, утвержденной постановлением № 381.