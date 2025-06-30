В Коми пассажирский автобус сбил женщину прямо на остановке
- 12:45 30 июня
- Инесса Богатая
Происшествие случилось в Воркуте.
Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.
Инцидент произошел 29 июня в 16:30. Водитель, мужчина 59 лет, управляя автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту №9, ехал по улице Ленина от улицы Гагарина в сторону улицы Яновского. Напротив дома №62 по улице Ленина он допустил столкновение с пешеходом, который стоял на остановочном комплексе.
В результате аварии 41-летняя женщина получила повреждение мягких тканей левой стопы. От госпитализации она отказалась и обратилась за медицинской помощью самостоятельно.
Государственная автоинспекция призывает водителей транспортных средств к строгому соблюдению правил дорожного движения. Водителям следует учитывать текущие условия на дороге и совершать любые действия за рулем только при уверенности в безопасности для всех участников движения. При приближении к пешеходным зонам и жилым территориям, где возможно появление людей, необходимо снижать скорость.