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В Коми пассажирский автобус сбил женщину прямо на остановке

В Коми пассажирский автобус сбил женщину прямо на остановке Фото Управления Госавтоинспекции по РК

Происшествие случилось в Воркуте.

Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 29 июня в 16:30. Водитель, мужчина 59 лет, управляя автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту №9, ехал по улице Ленина от улицы Гагарина в сторону улицы Яновского. Напротив дома №62 по улице Ленина он допустил столкновение с пешеходом, который стоял на остановочном комплексе.

В результате аварии 41-летняя женщина получила повреждение мягких тканей левой стопы. От госпитализации она отказалась и обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

Государственная автоинспекция призывает водителей транспортных средств к строгому соблюдению правил дорожного движения. Водителям следует учитывать текущие условия на дороге и совершать любые действия за рулем только при уверенности в безопасности для всех участников движения. При приближении к пешеходным зонам и жилым территориям, где возможно появление людей, необходимо снижать скорость.

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