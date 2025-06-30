Тепло и дожди: синоптики рассказали о погоде в Коми на 30 июня

Облачность с прояснениями, небольшие дожди, а местами и грозы – таков прогноз синоптиков на предстоящий день. Температура воздуха останется умеренно теплой, но зонтик точно не будет лишним.

Сегодня жителям региона стоит приготовиться к переменчивой погоде.

В Сыктывкаре ночью ожидается сильный дождь и гроза, температура +12…+14°C. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь и температура +20…+22°C. Ветер южной четверти, умеренный.

В Ухте ночью и днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура +13…+15°C, дневная +19…+21°C. Ветер юго-восточный, южный, умеренный.

В Печоре ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь и гроза. Ночная температура +14…+16°C, дневная +22…+24°C. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Воркуте ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Переменная облачность. Ночная температура +8…+10°C, дневная +21…+23°C. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный.

В Усинске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь и гроза. Облачно с прояснениями. Ночная температура +14…+16°C, дневная +22…+24°C. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный.

В Инте ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Переменная облачность. Ночная температура +12…+14°C, дневная +25…+27°C. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный.

В Усть-Цильме ночью дождь, днем небольшой. Облачно с прояснениями. Ночная температура +14…+16°C, дневная +21…+23°C. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Вуктыле ночью преимущественно без осадков, днем дождь и гроза. Облачно с прояснениями. Ночная температура +14…+16°C, дневная +21…+23°C. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Троицко-Печорске ночью дождь, днем небольшой. Облачно с прояснениями. Ночная температура +13…+15°C, дневная +20…+22°C. Ветер юго-восточный, южный, умеренный.

В Объячево ночью дождь, днем небольшой. Облачно с прояснениями. Ночная температура +10…+12°C, дневная +20…+22°C. Ветер южной четверти, умеренный.

Не забудьте взять с собой зонт и быть готовыми к переменчивой погоде, особенно если планируете провести время на открытом воздухе.