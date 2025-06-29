В одном из районов Коми появится долгожданное освещение на опасном участке дороги

В Койгородском районе планируется провести работы по организации освещения на участке дороги, представляющем повышенную опасность.

Данное решение принято во время встречи врио главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна с жителями муниципалитета, которая прошла 26 июня в рамках его рабочей поездки.

Депутат районного совета Евгения Костина обратила внимание на существующую проблему: уже на протяжении двух лет отрезок автомобильной дороги Койгородок – Койдин, начинающийся от районной больницы и заканчивающийся у моста через реку Сысола, не имеет освещения. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что по этому неосвещенному участку длиной в 600 метров, где отсутствует тротуар, передвигаются дети и подростки.

Депутат сообщила, что вся необходимая проектная документация подготовлена, имеется экспертное заключение, а также решение суда, обязывающее решить данную проблему, однако оно до сих пор не выполнено.