Пьяная за рулем без прав: жительница Коми проведет 10 суток под арестом

Фото из архива Pro Города

Жительница Ухты получила 10 суток административного ареста за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом не имея водительских прав. Как установил орган власти, 25 мая 2025 года в 3:31 ночи женщина 1978 года рождения управляла автомобилем "Тойота Камри" по улице Набережная Нефтяников в Ухте, находясь в нетрезвом состоянии и не имея права на управление транспортным средством. Об этом информирует пресс-служба судов Коми.

Мировой судья признал её виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами), и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.