Эхо "Пассажа": осужденный за поджог в Коми пытается вернуть имущество через суд
- 20:30 29 июня
- Анастасия Амелькина
Алексей Пулялин, отбывающий пожизненное заключение за поджог ухтинского торгового центра "Пассаж", не оставляет попыток восстановить справедливость.
На этот раз он судится с колониями УФСИН по Оренбургской и Вологодской областям, а также с ФСИН России, требуя вернуть телевизор, два электрических чайника и удлинитель, которые, по его словам, пропали при переводе из одной колонии в другую.
Согласно материалам дела, Пулялин оценил пропавшее имущество в более чем 17 тысяч рублей и обратился в суд с требованием признать действия ответчиков незаконными, взыскать компенсацию и возместить убытки. Об этом пишет БНК. Ухтинский городской суд отказал в удовлетворении иска, однако Верховный суд Коми частично исполнил требования и вынес вердикт о возвращении суммы убытков.
Руководство колонии не согласилось с этим решением и подало жалобу. Третий кассационный суд отметил, что в обращениях Пулялина к администрации ИК с просьбой вернуть вещи не упоминались ни чайники, ни пропавший телевизор. В связи с этим дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение.
Напомним, что пожар в ТЦ "Пассаж" в Ухте в 2005 году унес жизни 25 человек. Пулялин и его сообщник Антон Коростелев были приговорены к пожизненному заключению за совершение поджога. Предполагаемый заказчик преступления Фахрудин Махмудов до сих пор находится в розыске и числится в списке самых опасных преступников России. Заочно он и его братья были приговорены к пожизненному заключению за организацию поджога.