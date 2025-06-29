Эхо "Пассажа": осужденный за поджог в Коми пытается вернуть имущество через суд

Фото из архива Pro Города

Алексей Пулялин, отбывающий пожизненное заключение за поджог ухтинского торгового центра "Пассаж", не оставляет попыток восстановить справедливость. На этот раз он судится с колониями УФСИН по Оренбургской и Вологодской областям, а также с ФСИН России, требуя вернуть телевизор, два электрических чайника и удлинитель, которые, по его словам, пропали при переводе из одной колонии в другую.

Согласно материалам дела, Пулялин оценил пропавшее имущество в более чем 17 тысяч рублей и обратился в суд с требованием признать действия ответчиков незаконными, взыскать компенсацию и возместить убытки. Об этом пишет БНК. Ухтинский городской суд отказал в удовлетворении иска, однако Верховный суд Коми частично исполнил требования и вынес вердикт о возвращении суммы убытков.

Руководство колонии не согласилось с этим решением и подало жалобу. Третий кассационный суд отметил, что в обращениях Пулялина к администрации ИК с просьбой вернуть вещи не упоминались ни чайники, ни пропавший телевизор. В связи с этим дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение.