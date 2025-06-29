Житель Коми пытался оправдать наркотическое опьянение выпитой из-за травмы на работе таблеткой
- 19:15 29 июня
- Анастасия Амелькина
Житель Сосногорска поплатился за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, несмотря на попытки оправдаться случайным употреблением запрещенного вещества. Суд признал его виновным и назначил штраф и лишение водительских прав.
Как сообщает пресс-служба судов Коми, инцидент произошел 3 января 2025 года, когда сотрудники ГАИ остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Сосногорска. У водителя были признаки опьянения. Хотя проверка на месте не подтвердила наличие алкоголя в крови, его направили на медицинское освидетельствование.
Анализ выявил в организме водителя наркотическое вещество. В суде мужчина утверждал, что не употреблял ничего запрещенного намеренно, а предполагает, что ему могли подмешать наркотик в напиток во время празднования Нового года.
Мировой судья не поверил этой версии и признал сосногорца виновным в совершении административного правонарушения. Ему был назначен штраф в размере 45 000 рублей, а также лишение права управления транспортными средствами.
Водитель попытался обжаловать решение, заявив, что принимал кодеин из-за рабочей травмы, что могло повлиять на результаты теста. Однако решение мирового судьи осталось без изменений.
Этот случай напоминает о строгой ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, независимо от причин употребления запрещенных веществ.