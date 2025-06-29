Житель Коми пытался оправдать наркотическое опьянение выпитой из-за травмы на работе таблеткой

Житель Сосногорска поплатился за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, несмотря на попытки оправдаться случайным употреблением запрещенного вещества. Суд признал его виновным и назначил штраф и лишение водительских прав.

Как сообщает пресс-служба судов Коми, инцидент произошел 3 января 2025 года, когда сотрудники ГАИ остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Сосногорска. У водителя были признаки опьянения. Хотя проверка на месте не подтвердила наличие алкоголя в крови, его направили на медицинское освидетельствование.