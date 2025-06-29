Жительница Коми доказала родство с умершим братом через суд, чтобы получить наследство

Вуктылчанке пришлось обратиться в суд, чтобы доказать родство со своим братом и получить возможность вступить в наследство после его смерти. Ошибка в отчестве в документах создала препятствие для реализации её прав.

Как сообщает Вуктыльский городской суд, в документах у брата и сестры были разногласия в написании отчества. У женщины в свидетельстве о рождении и других документах отчество было указано как "Валериевич", а у брата - в основном как "Валерьевич", и только в свидетельстве о рождении "Валериевич". Чтобы устранить это несоответствие и подтвердить родственную связь, женщина подала заявление в суд об установлении факта родственных отношений.