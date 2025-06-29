В Сыктывкаре неисправное электрооборудование привело к возгоранию бани

Фото МЧС по Коми

Вчера, 28 июня, пожарные Сыктывкара оперативно отреагировали на сообщение о возгорании бани в садовом некоммерческом товариществе "Сплавщик". Благодаря слаженным действиям огнеборцев, распространение огня удалось предотвратить. По данным пожарно-спасательной службы, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В тушении пожара принимали участие 8 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. Предварительная причина возгорания – неисправность электрооборудования.

Как сообщает МЧС региона, это уже не первый случай возгорания бань в Республике Коми за последние сутки. Аналогичные инциденты произошли в Ухте (СОТ "Бытовик") и селе Ижма (Ижемский район). В Ухте причиной возникновения огня стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве отопительной печи, а в Ижемском районе – также неисправность электрооборудования.