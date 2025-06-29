Историческая победа "Ухты": Коми ликует, мини-футбольный трон покорен
- 10:45 29 июня
- Анастасия Амелькина
Мини-футбольный клуб "Ухта" сотворил сенсацию, завоевав титул чемпиона России, одолев в драматичной серии "Газпром-Югру"!
Год назад "Ухта" уже примеряла на себя роль финалиста Суперлиги, но тогда югорчане оказались сильнее, одержав победу в серии со счетом 4:1. Однако, 28 июня 2025 года стало днем реванша и триумфа для команды из Коми.
Судьба чемпионства решилась в седьмом, решающем матче, проходившем в Ухте. Хозяева вышли вперед в начале второго тайма благодаря точному удару Дмитрия Хусаинова. Казалось, победа близка, но за две минуты до конца основного времени Павел Карпов сравнял счет, переведя игру в овертайм. Об этом пишет БНК.
Дополнительное время стало бенефисом Фелипе Парадински, лучшего бомбардира сезона, который, оказавшись в одиночестве перед воротами, вывел "Ухту" вперед. "Газпром-Югра" пошла ва-банк, выпустив пятого полевого игрока, чем мгновенно воспользовался голкипер "Ухты" Гуитта, поразивший пустые ворота соперника. Окончательный счет установил Педала, реализовав 10-метровый удар.
Финальный свисток зафиксировал победу "Ухты" со счетом 4:1. Общий счет в серии – 4:3 в пользу команды из Коми. Впервые в истории клуб из нашей республики становится чемпионом России по мини-футболу, вписав свое имя в золотые страницы российского спорта! Регион ликует, празднуя этот исторический триумф.