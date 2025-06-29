В Коми молодежь составляет четверть населения

Комистат опубликовал свежие данные, проливающие свет на демографический ландшафт региона. Согласно отчету, в республике проживает 166 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Этот внушительный показатель составляет почти четверть (23%) от общего числа жителей, подчеркивая критическую роль молодежи в социально-экономическом развитии региона. Статистика также выявляет интересную тенденцию: в городах процент молодых людей (24%) несколько превышает аналогичный показатель в сельской местности (20%). Эксперты связывают это с возможностью поиска перспективного трудоустройства, а также с большей доступностью качественного образования и современных сервисов в городских центрах.