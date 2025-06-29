В Коми молодежь составляет четверть населения
- 09:55 29 июня
- Анастасия Амелькина
Комистат опубликовал свежие данные, проливающие свет на демографический ландшафт региона. Согласно отчету, в республике проживает 166 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
Этот внушительный показатель составляет почти четверть (23%) от общего числа жителей, подчеркивая критическую роль молодежи в социально-экономическом развитии региона. Статистика также выявляет интересную тенденцию: в городах процент молодых людей (24%) несколько превышает аналогичный показатель в сельской местности (20%). Эксперты связывают это с возможностью поиска перспективного трудоустройства, а также с большей доступностью качественного образования и современных сервисов в городских центрах.
Представленные данные от Комистата – это не просто сухие цифры, а барометр перспектив Республики Коми. Молодое поколение – это генератор новых идей, предпринимательский потенциал и источник культурного обогащения региона. Подчеркивая значимость этих факторов, Комистат призывает к активной поддержке молодежных инициатив и созданию благоприятной среды для их реализации на территории республики.
Опубликованная информация станет отправной точкой для разработки и внедрения целевых программ, направленных на повышение уровня жизни молодежи в Коми, стимулирование их профессионального и личностного роста, а также создание привлекательных условий для их удержания и привлечения в регион. Только так можно обеспечить устойчивое развитие и процветание в будущем.