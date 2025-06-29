Запоздалая охота обернулась годом без ружья для жителя Коми
- 08:45 29 июня
- Анастасия Амелькина
Житель деревни Сосногорского района поплатился за страсть к добыче животных, проявленную с опозданием. За нарушение сроков охоты на водоплавающую дичь он лишен права заниматься данной деятельностью на целый год.
Как сообщает Минприроды Республики Коми, гражданин, прекрасно зная установленные сроки охоты на гусей и уток (с 7 по 16 мая включительно), решил попытать удачу в Пожненском лесничестве на день позже, 17 мая. В результате его незаконной деятельности были добыты три самца и четыре самки хохлатой чернети.
Действия охотника были квалифицированы как нарушение ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, предусматривающей лишение права на охоту за осуществление добычи животных с нарушением правил и сроков. В ходе разбирательства, виновник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако, несмотря на чистосердечное признание, мировой судья Железнодорожного судебного участка Сосногорска вынес постановление о лишении мужчины права осуществлять охоту сроком на 1 год.
Стоит отметить, что постановление суда пока не вступило в законную силу, и у нарушителя еще есть возможность обжаловать данное решение. Этот случай служит напоминанием всем охотникам о необходимости строгого соблюдения установленных правил и сроков, чтобы избежать неприятных последствий и не лишиться возможности заниматься любимым делом.