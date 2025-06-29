Запоздалая охота обернулась годом без ружья для жителя Коми

Житель деревни Сосногорского района поплатился за страсть к добыче животных, проявленную с опозданием. За нарушение сроков охоты на водоплавающую дичь он лишен права заниматься данной деятельностью на целый год.

Как сообщает Минприроды Республики Коми, гражданин, прекрасно зная установленные сроки охоты на гусей и уток (с 7 по 16 мая включительно), решил попытать удачу в Пожненском лесничестве на день позже, 17 мая. В результате его незаконной деятельности были добыты три самца и четыре самки хохлатой чернети.