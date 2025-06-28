Поддержка писателей: в Коми раздадут гранты на издание книг
- 01:00 29 июня
- Анастасия Амелькина
Министерство культуры региона объявило дополнительный конкурс для тех, кто хочет издавать важные и интересные книги. Победители получат больше 7 миллионов рублей на то, чтобы их произведения увидели свет.
Деньги разделят между тремя направлениями. Детская литература: больше 3 миллионов рублей для тех, кто пишет для юных читателей. 2,7 миллиона рублей выделено для авторов, создающих художественные произведения для взрослой аудитории. 1,5 миллиона рублей предназначено для краеведов и тех, кто пишет справочники и энциклопедии о республике. Об этом сообщает Минкульт Коми.
Участвовать могут самые разные люди и предприятия: от предпринимателей до некоммерческих организаций. Главное – чтобы книги были важными для общества, рассказывали о республике, сохраняли коми язык и были интересны людям. Особенно ждут произведения о любви к родине, книги для детей и подростков, а также краеведческие издания, которые будут востребованы в библиотеках и школах.
Заявки принимают до 26 июля в электронном виде. Итоги конкурса объявят в конце сентября. Все подробности об участии и оформлении документов можно найти здесь. Конкурс проходит в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики».