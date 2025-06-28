Поддержка писателей: в Коми раздадут гранты на издание книг

Министерство культуры региона объявило дополнительный конкурс для тех, кто хочет издавать важные и интересные книги. Победители получат больше 7 миллионов рублей на то, чтобы их произведения увидели свет.

Деньги разделят между тремя направлениями. Детская литература: больше 3 миллионов рублей для тех, кто пишет для юных читателей. 2,7 миллиона рублей выделено для авторов, создающих художественные произведения для взрослой аудитории. 1,5 миллиона рублей предназначено для краеведов и тех, кто пишет справочники и энциклопедии о республике. Об этом сообщает Минкульт Коми.