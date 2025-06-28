Сыктывкарцев объединила "Речная лента" на берегу Сысолы

В Сыктывкаре прошла масштабная экологическая акция «Речная лента», в которой приняли участие несколько сотен человек.

Горожане собрались для очистки территории рядом с водной артерией от мусора.

Жители города, сотрудники предприятий, чиновники и представители общественных организаций собрались в местечке Красная гора, чтобы убрать мусор с берега Сысолы. Мероприятие организовало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, сообщила пресс-служба ведомства.

Возглавляющий его Роман Полшведкин поблагодарил всех участников за их вклад в сохранение экологии. Он подчеркнул, что такие акции не только делают окружающую среду чище, но и объединяют людей, привлекая внимание к проблемам природы.

Особое внимание министерство уделяет состоянию Сысолы — в ближайшие годы запланированы работы по расчистке озера Выльты, а также исследования русловых процессов в районе Сидор-Полоя и Заречья.

Вооружившись мешками и перчатками, добровольцы быстро справились с задачей, собрав 40 кубометров мусора. Все отходы были вывезены на полигон ТКО.

Участники акции не только потрудились на благо природы, но и получили заряд хорошего настроения. Организаторы угощали всех горячим чаем и свежей выпечкой, а погода, вопреки прогнозам, не помешала мероприятию, позволив завершить уборку без дождя.

Акция «Речная лента» в очередной раз показала, что совместными усилиями можно сделать город чище и уютнее. Такие инициативы важны не только для экологии, но и для воспитания бережного отношения к окружающей среде у жителей.