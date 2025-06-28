Театр кукол из Коми завоевал золото на престижном фестивале в Петербурге
- 23:00 28 июня
- Татьяна Павлова
Спектакль воркутинцев получил высшую награду в номинации классических постановок.
Государственный театр кукол республики добился впечатляющего успеха на XVII Международном фестивале КУКАРТ, проходившем в Санкт-Петербурге с 22 по 30 июня.
Постановка "Пиковая дама" удостоилась золотого диплома в категории "Классика в театре кукол", подтвердив высокий уровень мастерства творческого коллектива.
Особенностью спектакля, поставленного режиссером Юлией Экрот, стало использование марионеток, что позволило создать уникальную атмосферу мистического триллера.
Техника управления персонажами с помощью нитей символизирует тему рока и предопределенности, заложенную в пушкинском произведении.
Как поведала пресс-служба возглавляемого ей ведомства, министр культуры и архивного дела Коми Марина Бурмистрова подчеркнула значимость этой победы для развития искусства региона. По ее словам, такие достижения не только демонстрируют профессионализм коллектива, но и способствуют популяризации классической литературы среди молодежи.
Это не первое признание талантов республики на данном фестивале - в 2023 году Театр драмы имени В. Савина также получил награду за актерский ансамбль в спектакле "Шесть комнат".