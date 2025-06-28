Следующий 2026 объявят в Коми Годом села
- 21:45 28 июня
- Татьяна Павлова
Власти региона сделают акцент на развитии инфраструктуры территорий вне городов.
Врио главы республики объявил о важном событии для Коми. На встрече с жителями Койгородского района было предложено посвятить 2026 год проблемам и перспективам сельчан.
Эта инициатива, озвученная на личной странице в социальных сетях руководителя, направлена на комплексное решение накопившихся вопросов в деревнях и поселках.
Тематический год станет не просто символическим мероприятием, а практическим инструментом для улучшения жизни на селе.
В приоритете — модернизация дорожной сети, обеспечение качественной медицинской помощи, развитие школ и решение проблем с водоснабжением.
Особое внимание будет уделено поддержке работников аграрного сектора, чей труд является основой продовольственной безопасности региона.
В рамках года власти планируют совместно с жителями выработать конкретные меры по развитию сельских территорий. Такой подход позволит учесть реальные потребности каждого населенного пункта и найти оптимальные пути решения локальных проблем.