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Следующий 2026 объявят в Коми Годом села

Следующий 2026 объявят в Коми Годом села Фото со страницы врио главы Коми

Власти региона сделают акцент на развитии инфраструктуры территорий вне городов.

Врио главы республики объявил о важном событии для Коми. На встрече с жителями Койгородского района было предложено посвятить 2026 год проблемам и перспективам сельчан. 

Эта инициатива, озвученная на личной странице в социальных сетях руководителя, направлена на комплексное решение накопившихся вопросов в деревнях и поселках.  

Тематический год станет не просто символическим мероприятием, а практическим инструментом для улучшения жизни на селе. 

В приоритете — модернизация дорожной сети, обеспечение качественной медицинской помощи, развитие школ и решение проблем с водоснабжением. 

Особое внимание будет уделено поддержке работников аграрного сектора, чей труд является основой продовольственной безопасности региона.  

В рамках года власти планируют совместно с жителями выработать конкретные меры по развитию сельских территорий. Такой подход позволит учесть реальные потребности каждого населенного пункта и найти оптимальные пути решения локальных проблем.  

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