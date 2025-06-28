Следующий 2026 объявят в Коми Годом села

Фото со страницы врио главы Коми

Власти региона сделают акцент на развитии инфраструктуры территорий вне городов. Врио главы республики объявил о важном событии для Коми. На встрече с жителями Койгородского района было предложено посвятить 2026 год проблемам и перспективам сельчан.

Эта инициатива, озвученная на личной странице в социальных сетях руководителя, направлена на комплексное решение накопившихся вопросов в деревнях и поселках.

Тематический год станет не просто символическим мероприятием, а практическим инструментом для улучшения жизни на селе.