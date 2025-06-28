ЧП на железной дороге в Коми: водитель выехал на пути перед составом

28 июня на железнодорожном переезде в республике едва не произошла серьёзная авария.

По данным Северо-западной транспортной прокуратуры, на переезде 1807 километр станции Кожва водитель легковой машины оставил без внимания запрещающий сигнал и выехал на пути прямо перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. К счастью, обошлось без жертв и повреждений подвижного состава.

На расписание пассажирских поездов событие влияния также не оказало.

Специалисты Печорской транспортной прокуратуры уже приступили к работе по этому инциденту. Надзорное ведомство проверит, насколько соблюдались правила безопасности на переезде и были ли нарушения в работе железнодорожной инфраструктуры, а также оценит действия водителя, который спровоцировал аварию.

Этот случай вновь напоминает о важности соблюдения правил. Игнорирование сигналов или попытка проскочить перед поездом могут привести к катастрофе.