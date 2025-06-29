Коми готовится к грозовым дождям: местами ожидается летнее тепло
- 06:30 29 июня
- Анастасия Амелькина
Республика вступает в период переменчивой погоды. По данным синоптиков, 29 июня жителей региона ожидает облачность с прояснениями, кратковременные дожди, а местами – грозы и ливни.
На севере республики ночная тишина будет лишь изредка нарушаться редкими каплями дождя, однако дневное светило может спрятаться за облаками и местами окропить землю небольшим дождем. Ветер будет менять свое направление: на востоке он будет дуть со скоростью легкого бриза, а на юго-западе – с запада, с порывами до 13 м/с, напоминая о своей силе.
Ночные температуры будут колебаться от +10 до +15 градусов Цельсия, в северных районах опускаясь до +5…+10 градусов. Днем же воздух прогреется до +16…+21, а в восточных районах, возможно, столбики термометров взлетят до +26, даря ощущение настоящего летнего тепла.
В столице республики, Сыктывкаре, небо будет то хмуриться тучами, то озаряться яркими просветами. Кратковременные дожди будут сменять друг друга, а ночной туман создаст мистическую атмосферу. Днем же над городом может прогреметь гроза. Ветер будет менять направление и силу, оставаясь в пределах 1-5 м/с. Ночью температура опустится до +12…+14 градусов, а днем поднимется до +17…+19.
В других городах региона картина не менее разнообразна:
- В Ухте ожидается переменная облачность с дождем и грозой. Ночью воздух охладится до +14…+16 градусов, а днем прогреется до +22…+24 градусов. Ветер будет слабым и переменчивым.
- В Воркуте небо будет то хмуриться, то улыбаться солнцем. Ночью возможен небольшой дождь. Температура ночью опустится до +7…+9 градусов, а днем поднимется до +19…+21. Ветер будет умеренным, дующим с севера.
В связи с переменчивой погодой, сотрудники МЧС призывают жителей Республики Коми к бдительности и осторожности. Во время грозы следует избегать нахождения вблизи линий электропередач и высоких деревьев. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию на дорогах. Данные предоставлены региональным ЦГМС.