Коми готовится к грозовым дождям: местами ожидается летнее тепло

Фото из архива Pro Города

Республика вступает в период переменчивой погоды. По данным синоптиков, 29 июня жителей региона ожидает облачность с прояснениями, кратковременные дожди, а местами – грозы и ливни. На севере республики ночная тишина будет лишь изредка нарушаться редкими каплями дождя, однако дневное светило может спрятаться за облаками и местами окропить землю небольшим дождем. Ветер будет менять свое направление: на востоке он будет дуть со скоростью легкого бриза, а на юго-западе – с запада, с порывами до 13 м/с, напоминая о своей силе.

Ночные температуры будут колебаться от +10 до +15 градусов Цельсия, в северных районах опускаясь до +5…+10 градусов. Днем же воздух прогреется до +16…+21, а в восточных районах, возможно, столбики термометров взлетят до +26, даря ощущение настоящего летнего тепла.

В столице республики, Сыктывкаре, небо будет то хмуриться тучами, то озаряться яркими просветами. Кратковременные дожди будут сменять друг друга, а ночной туман создаст мистическую атмосферу. Днем же над городом может прогреметь гроза. Ветер будет менять направление и силу, оставаясь в пределах 1-5 м/с. Ночью температура опустится до +12…+14 градусов, а днем поднимется до +17…+19.