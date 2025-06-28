Фронтовику из Сыктывкара помогли оформить дачу

Фото Управления Росреестра

Фронтовик из Коми, которому почти сто лет, оформил в собственность любимую дачу при поддержке сотрудников Управления Росреестра в нашем регионе. Весной этого года на личный прием в Управление обратилась внучка 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Сыктывкара Николая Афанасьевича Князева.

- Наши сотрудники проделали большую работу по поиску архивных документов, - рассказали «Про Городу» в Управлении. - В архивах филиала Роскадастра и РУТИКО запросили документы на участок и садовый дом фронтовика. В результате по документам технической инвентаризации, предоставленной коллективом РУТИКО, садовый дом поставлен на кадастровый учет.

В свою очередь, представители администрации столицы Коми тоже подключились к процессу: чтобы оформить предоставление земли в собственность ветерана, было издано постановление, оно легитимизировало ведение садоводства на участке.