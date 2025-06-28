Фронтовику из Сыктывкара помогли оформить дачу
- 17:30 28 июня
- administrator
Фронтовик из Коми, которому почти сто лет, оформил в собственность любимую дачу при поддержке сотрудников Управления Росреестра в нашем регионе.
Весной этого года на личный прием в Управление обратилась внучка 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Сыктывкара Николая Афанасьевича Князева.
- Наши сотрудники проделали большую работу по поиску архивных документов, - рассказали «Про Городу» в Управлении. - В архивах филиала Роскадастра и РУТИКО запросили документы на участок и садовый дом фронтовика. В результате по документам технической инвентаризации, предоставленной коллективом РУТИКО, садовый дом поставлен на кадастровый учет.
В свою очередь, представители администрации столицы Коми тоже подключились к процессу: чтобы оформить предоставление земли в собственность ветерана, было издано постановление, оно легитимизировало ведение садоводства на участке.
Филиал Роскадастра по Коми провел кадастровые работы на участке для его постановки на государственный кадастровый учет и для оформления государственной регистрации прав.
А затем менее чем за сутки в Управлении Росреестра отзывчивые сотрудники зарегистрировали право собственности пенсионера.
- Для ветеранов Великой Отечественной войны постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на объекты недвижимости проводится в течение одного рабочего дня, следующего за днем приема документов, - напомнили в Управлении. - От оплаты госпошлины за регистрацию прав эта категория жителей освобождена.
Галина СЕРГЕЕВА