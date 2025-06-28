Житель Коми нашел на рыбалке ружье – получил премию
- 18:30 28 июня
- Татьяна Павлова
За добровольную передачу оружия Росгвардии мужчине положено денежное вознаграждение.
Во время обычной рыбалки житель Удорского района совершил ответственный поступок.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Коми, 62-летний мужчина обнаружил в лесу возле заброшенной избушки винтовку ТОЗ-8 калибра 5,6 миллиметра и незамедлительно доставил находку в местное отделение лицензионно-разрешительной работы.
За сознательные действия рыбак получит вознаграждение в размере 10 000 рублей, предусмотренное законодательством за добровольный поступок.
Специалисты Росгвардии напоминают, что такая инициатива не только поощряется материально, но и освобождает от юридической ответственности. Это касается как самого огнестрельного оружия, так и боеприпасов, взрывчатых веществ или их компонентов.
Ведомство призывает других граждан последовать примеру сознательного земляка — это поможет сделать улицы безопаснее и предотвратить возможные трагедии.