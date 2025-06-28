Технически подкованный вор из Коми отправится за решетку

37-летний ухтинец услышал свое наказание за серию краж в торговом центре "Ярмарка".

За один октябрьский день 2024 года он похитил товаров на сумму более 240 тысяч рублей, включая портативные колонки, SSD-накопители, аккумуляторы и геймпады.

Мировой судья Чибьюского участка учёл все обстоятельства дела: злоумышленник полностью признал вину и частично возместил ущерб, однако его криминальное прошлое и характер преступлений повлияли на строгость приговора.

С учетом предыдущих проблем с законом мужчине назначили 4 года и 2 месяца, которые он проведет в колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы на полгода после освобождения.

Гражданские иски потерпевших магазинов удовлетворены полностью.

Этот случай вновь демонстрирует, что современные технические уловки не помогают преступникам избежать ответственности. Суды республики последовательно ужесточают наказание за повторные имущественные преступления, особенно с использованием специальных средств.

