Звезды бокса проведут открытую тренировку в Сыктывкаре
- 13:00 28 июня
- Татьяна Павлова
В воскресенье Кировский парк превратиться для всех желающих в ринг.
В Сыктывкаре набирает популярность проект "Земский тренер", организованный Федерацией бокса города.
Каждое воскресенье в 11: 00 на спортплощадке проходят массовые занятия, которые посещают десятки горожан разных возрастов. Особенно радует, что тренировки становятся семейной традицией — многие родители приходят вместе с детьми.
29 июня мероприятие пройдет в особом формате. К обычным занятиям добавятся мастер-классы от известных боксеров: чемпионов Александра Лебзяка, Андрея Баланова и Алексея Тищенко, а также мастера спорта международного класса Ахмедхана Адилова.
Это уникальная возможность для жителей и гостей столицы региона пообщаться с прославленными спортсменами и перенять их опыт.
Регулярные тренировки на свежем воздухе не только улучшают физическую форму участников, но и создают особую атмосферу единения. Организаторы отмечают рост интереса к здоровому образу жизни среди населения.
Минспорта Республики Коми приглашает всех желающих присоединиться к мероприятию 29 июня в 11: 00 в парке имени Кирова. Участие бесплатное.