Звезды бокса проведут открытую тренировку в Сыктывкаре

В воскресенье Кировский парк превратиться для всех желающих в ринг.

Каждое воскресенье в 11: 00 на спортплощадке проходят массовые занятия, которые посещают десятки горожан разных возрастов. Особенно радует, что тренировки становятся семейной традицией — многие родители приходят вместе с детьми.

29 июня мероприятие пройдет в особом формате. К обычным занятиям добавятся мастер-классы от известных боксеров: чемпионов Александра Лебзяка, Андрея Баланова и Алексея Тищенко, а также мастера спорта международного класса Ахмедхана Адилова.

Это уникальная возможность для жителей и гостей столицы региона пообщаться с прославленными спортсменами и перенять их опыт.

Регулярные тренировки на свежем воздухе не только улучшают физическую форму участников, но и создают особую атмосферу единения. Организаторы отмечают рост интереса к здоровому образу жизни среди населения.

Минспорта Республики Коми приглашает всех желающих присоединиться к мероприятию 29 июня в 11: 00 в парке имени Кирова. Участие бесплатное.