Трагический пожар в Коми унес жизни трех человек
- 12:45 28 июня
- Татьяна Павлова
Возгорание в частном доме привело к гибели женщины и двух мужчин.
Ночью в селе Кослан Удорского района произошел страшный пожар.
Пламя полностью уничтожило деревянный частный жилой дом, и, несмотря на усилия спасателей, спасти людей не удалось. По данным Главного управления МЧС России по региону, в процессе тушения на месте обнаружены тела женщины и двух мужчин.
Для ликвидации огня, охватившего 120 квадратных метров, потребовались силы 13 пожарных и четырех единиц спецтехники. Предварительной причиной трагедии названо неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
МЧС по Коми напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности. Чтобы избежать подобных трагедий, важно аккуратно пользоваться открытым огнем, оборудовать места для курения пепельницами из негорючих материалов и всегда убеждаться, что сигарета полностью потушена.
Также специалисты рекомендуют устанавливать автономные пожарные извещатели — эти устройства могут своевременно предупредить об опасности и спасти жизни.