Трагический пожар в Коми унес жизни трех человек

Возгорание в частном доме привело к гибели женщины и двух мужчин.

Пламя полностью уничтожило деревянный частный жилой дом, и, несмотря на усилия спасателей, спасти людей не удалось. По данным Главного управления МЧС России по региону, в процессе тушения на месте обнаружены тела женщины и двух мужчин.

Для ликвидации огня, охватившего 120 квадратных метров, потребовались силы 13 пожарных и четырех единиц спецтехники. Предварительной причиной трагедии названо неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

МЧС по Коми напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности. Чтобы избежать подобных трагедий, важно аккуратно пользоваться открытым огнем, оборудовать места для курения пепельницами из негорючих материалов и всегда убеждаться, что сигарета полностью потушена.

Также специалисты рекомендуют устанавливать автономные пожарные извещатели — эти устройства могут своевременно предупредить об опасности и спасти жизни.