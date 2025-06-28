Еще одна дождливая неделя в Коми: циклон принес грозы и тепло
- 11:45 28 июня
- Татьяна Павлова
Метеорологи прогнозируют переменчивую погоду с ливнями везде и температурой до +28°С на севере и востоке.
На этой неделе жителей республики ждут неустойчивые природные условия с частыми осадками.
Как сообщает начальник ОГМО «Коми ЦГМС» Ольга Козак, регион остается под влиянием атлантического циклона, который принесет дожди разной интенсивности и грозы.
Несмотря на такую влажную погоду, местами воздух прогреется до довольно высоких значений. В северных и восточных районах столбики термометров покажут 23-28°С днем, тогда как на юге республики будет прохладнее - 17-22°С. Ночные температуры повсеместно составят 10-15°С. Даже заполярная Воркута ощутит долгожданное потепление.
Специалисты отмечают, что такой температурный режим при сохранении дождливой погоды является нетипичным для конца июня.
Циклон останется над регионом всю рабочую неделю, поэтому жителям стоит запастись терпением и зонтом, а также быть готовыми к переменчивым условиям и возможным сильным ливням в отдельных районах.