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В Сыктывкаре при участии звезды спорта появилась новая баскетбольная площадка

В Сыктывкаре при участии звезды спорта появилась новая баскетбольная площадка Фото администрации Сыктывкара

Андрей Кириленко открыл современный спортобъект для уличной игры 3х3.

В столице Коми состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки возле Республиканской академии госслужбы и школы №12. 

Как сообщает администрация Сыктывкара, объект создан совместными усилиями правительства региона, Федерации баскетбола России и компании "Лузалес".  

Особенностью мероприятия стало участие легендарного российского баскетболиста Андрея Кириленко, который вместе с чемпионом Европы Алексеем Саврасенко провел мастер-класс для юных спортсменов. Площадка соответствует всем современным требованиям: имеет разметку для баскетбола 3х3, трибуны для зрителей и зону для воркаута.  

Глава города Владимир Голдин отметил, что этот проект стал примером успешного сотрудничества власти, бизнеса и спортивных организаций. Новый объект будет доступен для всех желающих и станет местом проведения городских соревнований по уличному баскетболу.  

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