В Сыктывкаре при участии звезды спорта появилась новая баскетбольная площадка
- 08:45 28 июня
- Татьяна Павлова
Андрей Кириленко открыл современный спортобъект для уличной игры 3х3.
В столице Коми состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки возле Республиканской академии госслужбы и школы №12.
Как сообщает администрация Сыктывкара, объект создан совместными усилиями правительства региона, Федерации баскетбола России и компании "Лузалес".
Особенностью мероприятия стало участие легендарного российского баскетболиста Андрея Кириленко, который вместе с чемпионом Европы Алексеем Саврасенко провел мастер-класс для юных спортсменов. Площадка соответствует всем современным требованиям: имеет разметку для баскетбола 3х3, трибуны для зрителей и зону для воркаута.
Глава города Владимир Голдин отметил, что этот проект стал примером успешного сотрудничества власти, бизнеса и спортивных организаций. Новый объект будет доступен для всех желающих и станет местом проведения городских соревнований по уличному баскетболу.