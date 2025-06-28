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Коми проведет 28 июня под влиянием водной стихии: дожди и грозы

Коми проведет 28 июня под влиянием водной стихии: дожди и грозы Фото из архива редакции

Республика готовится к непростому дню с переменчивой погодой. В большинстве районов прогнозируются осадки разной интенсивности, а во второй половине дня возможны гром и молнии, особенно в центральных и южных районах.

На северо-востоке региона ночью температура составит +7...+9°C, днем воздух прогреется до +20°C. Облачность будет переменной с небольшим дождем, который к полудню может перерасти в грозу. 

В северных районах ночью теплее - до +12°C, днем до +22°C с кратковременными осадками. Ветер восточный и северо-восточный умеренной силы создаст комфортные условия.

Центральная часть Коми встретит утро при +12...+14°C, днем температура достигнет +20°C. Ожидается дождь, усиливающийся днем, с высокой вероятностью грозы. 

В Сыктывкаре погодные условия будут схожими: ночью +13°C с небольшим дождем, днем до +20°C с усилением осадков и грозами. Ветер юго-восточный, переходящий на северо-западный.

На юго-западе прогнозируется самая прохладная погода - не выше +18°C днем. Облачность с прояснениями не помешает небольшим дождям и грозовой активности. Особенностью станет смена направления ветра с юго-восточного на западный.

Жителям региона стоит подготовиться к непогоде - иметь при себе зонты и дождевики, особенно во второй половине дня. В грозу лучше избегать открытой местности и возвышенностей. 

Водителям необходимо соблюдать осторожность на мокрых дорогах. Садоводам же рекомендуется проверить крепление парников перед возможными порывами ветра. 
 

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