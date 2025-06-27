Выпускникам из Коми рассказали, за что могут аннулировать баллы по ЕГЭ

"Мы отслеживаем их в сети в режиме реального времени, непосредственно во время экзамена. Зачастую, ещё до того, как они покидают аудиторию, факт нарушения уже установлен, и их результат аннулируется", – пояснил Музаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил агентству ТАСС о 56 случаях, когда экзаменующиеся пытались опубликовать задания ЕГЭ в онлайн-пространстве. Результаты этих лиц аннулированы, и они потеряли возможность пересдачи в текущем году.

В ходе проведения Единого государственного экзамена 2025 года (ЕГЭ-2025) зафиксированы инциденты, связанные с попытками распространения контрольных измерительных материалов через интернет.

Для контроля применяются современные IT-решения и ведётся мониторинг социальных сетей и мессенджеров, что позволяет оперативно пресекать попытки публикации заданий.

Последствия для нарушителей Выпускники, предпринявшие попытки размещения материалов ЕГЭ в интернете, получили 0 баллов и лишены возможности пересдачи экзамена в 2025 году. Повторная сдача станет возможной только в 2026 году.

Данное строгое наказание направлено на предотвращение нарушений и поддержание справедливости в ходе экзаменационной кампании.

Общая статистика нарушений на ЕГЭ-2025 Согласно информации, предоставленной Анзором Музаевым, в течение основного этапа экзаменов с ЕГЭ были удалены 608 человек за различные нарушения установленных правил:

189 человек – за использование мобильных устройств и других средств коммуникации;

419 человек – за попытки выноса экзаменационных материалов или использование вспомогательных материалов (шпаргалок);

56 человек – за попытки публикации заданий в сети Интернет.

Для борьбы с нечестными действиями на экзаменах в 2025 году задействовано около 11, 5 тысяч устройств подавления сотовой связи, металлодетекторы и другое специализированное оборудование.

Что запрещено на ЕГЭ?

Использование мобильных телефонов, беспроводных наушников, смарт-часов, шпаргалок и других запрещённых предметов;

Осуществление фото- и видеосъёмки, копирование или вынос экзаменационных материалов за пределы аудитории;

Общение с другими участниками экзамена в процессе его проведения;

Проявление девиантного поведения или нарушение дисциплины в экзаменационной аудитории.

Несоблюдение данных правил влечёт за собой удаление с экзамена и аннулирование полученных результатов.

Перспективы для удалённых участников Участники, отстранённые от экзамена, имеют возможность пересдать русский язык и математику базового уровня в рамках дополнительного периода с 4 по 23 сентября 2025 года для получения аттестата. Пересдача по другим предметам в текущем году не предусмотрена.