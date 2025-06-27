В Коми водитель иномарки улетел в кювет и врезался в водопропускную трубу

Фото из архива

Авария случилась в Ижемском районе. Водитель серьезно пострадал, съехав в кювет. Информацию об этом предоставили в республиканской Госавтоинспекции, передает "Комиинформ".

Авария случилась 26 июня в 18:30. Мужчина 1993 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander, ехал по улице Центральной в селе Усть-Ижма со стороны улицы Новой. Не доезжая до дома №58а по улице Центральной, он потерял контроль над транспортным средством и вылетел в кювет с правой стороны по направлению движения, где врезался в водопропускную трубу.

В результате ДТП водитель получил тяжелые повреждения: у него диагностированы ушиб грудной клетки, рваная рана подбородка, множественные переломы ребер, черепно-мозговая травма и, возможно, сотрясение мозга. Пострадавшего доставили в больницу. Отмечается, что в момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности.