В Коми юная мотоциклистка без шлема и прав попала в ДТП

В итоге в ДТП пострадала юная мотоциклистка, не имевшая водительских прав и защитного шлема. Информацию о случившемся предоставили в ГИБДД региона, передает "Комиинформ".

Инцидент произошел 26 июня в 13:20. Девочка, родившаяся в 2010 году, управляя питбайком Regulmoto, двигалась по улице Кирпичной в направлении улицы Ручейной, следуя со стороны Кирпичного переулка. Вблизи дома №20 по улице Кирпичной она не выдержала безопасную дистанцию до ехавшего впереди в том же направлении автомобиля ВАЗ-2115, что привело к столкновению.

Выяснилось, что на момент управления транспортным средством на ней отсутствовал мотошлем, ее не сопровождали взрослые, и она не имела водительского удостоверения. Законный представитель несовершеннолетней привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за данное нарушение. Питбайк эвакуировали на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление мопедом, питбайком, мотоциклом или автомобилем несовершеннолетним водителем, достигшим 16 лет, без права управления предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на спецстоянку. Если несовершеннолетний младше 16 лет, ответственность за него несут родители.