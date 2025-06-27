Сыктывкарцам показали место упокоения архиепископа Питирима

Сыктывкарская Епархия известила, что верующие, не имевшие возможности попрощаться с ним ранее, могут это сделать сейчас.

Доступ к приделу открыт каждый день во время утренней литургии (с 6:30 до 9:00).

Также в часы дежурства священнослужителей в соборе (с 12:00 до 15:00) – можно обратиться с просьбой об открытии придела.

Дополнительная информация:

С 15:00 до 19:00 следует обращаться к сотрудникам церковной лавки с просьбой открыть нижний придел храма (если это будет возможно). При наличии свободного времени они сопроводят к могиле архипастыря.

Для тех, кто не успел отдать дань уважения, место погребения Владыки доступно в указанные часы.

Поминовение усопшего:

В течение сорока дней после смерти:

лития совершается после каждого богослужения (утреннего, дневного, вечернего);

молитва об усопшем совершается после утренней литургии у места его захоронения;

панихида будет отслужена на 9-й и 40-й дни.

Информация о дополнительном времени для посещения будет опубликована отдельно. Как правило, это связано с особыми памятными датами. Если приход посещает собор в сопровождении священника, он может провести верующих к месту захоронения и совершить заупокойную службу.

Напомним, владыка ушел из жизни 24 июня 2025 года, на 65-м году жизни, причиной стала острая сердечная недостаточность.

Прощание с Владыкой состоялось 26 июня.

Временно исполнять обязанности главы епархии будет архиепископ Воркутинский и Усинский Марк.