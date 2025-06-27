В Коми в ближайшие часы ожидаются грозы и сильный ветер

Так, в ближайшие часы на всей территории региона ожидаются грозы, местами сильные дожди, а также локальное усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 18 м/с, которое продлится до 22 часов.

Рекомендовано воздержаться от туристических вылазок, посещения лесных массивов и водоемов, отложить поездки и отменить участие в массовых мероприятиях.

Сократите время пребывания на открытом воздухе, обходите стороной рекламные конструкции, неустойчивые здания и дома с поврежденными крышами. Держитесь на безопасном расстоянии от отдельно стоящих крупных деревьев, линий электропередач и антенн. Если сильный дождь застал вас на улице, не стоит искать укрытие в подземных помещениях.

Уберите автомобили из зоны возможного падения деревьев и рекламных щитов, по возможности, разместите их в гаражах или на парковках.

Тщательно закройте окна и двери, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут быть сброшены ветром. В связи с возможными перебоями в электроснабжении, подготовьтесь к отключению электричества и выключите из розеток все электроприборы.

Родителям необходимо провести разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения во время непогоды.

Водителям следует проявлять повышенное внимание на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и установленный скоростной режим. Если ливень застал вас за рулем, не пытайтесь пересечь затопленные участки. Плавно переместитесь в крайний правый ряд (на обочину) и, избегая резкого торможения, остановитесь. Включите аварийную сигнализацию и дождитесь окончания ливня.

Напоминаем:

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните в службу спасения по номеру "01". Для пользователей мобильной связи доступны номера "101" или "112".