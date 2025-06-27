В Коми за первую половину 2025 году утонули 18 человек, включая двоих детей
- 12:45 27 июня
- Инесса Богатая
За тот же период предыдущего года жертвами воды стали 16 человек, но среди них не было детей.
Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на МЧС региона.
Два муниципалитета республики столкнулись с трагическими инцидентами. В Усть-Куломском районе в апреле произошла трагедия на реке Северная Кельтма, когда четверо рыбаков, в том числе 11-летний ребенок, отправились на снегоходе с санями к озеру Екишавад. Лед не выдержал их вес при пересечении реки, и все оказались в воде. Тело ребенка нашли только в июне, спустя два месяца после инцидента. В Сыктывдинском районе в мае группа подростков купалась в карьере, где один из них погиб от переохлаждения.
Согласно информации главного государственного инспектора по маломерным судам Коми, Леонида Носова, за последнее десятилетие в водоемах региона погибло 52 ребенка. Особенно тяжелым стал 2021 год, когда в воде утонули 13 несовершеннолетних.
Ключевой причиной детской смертности является недостаток надзора со стороны родителей. Среди взрослых основными причинами трагедий являются: игнорирование правил безопасности на воде, купание в запрещенных местах и употребление алкоголя вблизи водоемов.