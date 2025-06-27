В Коми пара сделала из своей квартиры наркопритон

Скриншот из видео МВД

В ходе оперативной работы, сотрудники полиции выявили причастность нескольких местных жителей к преступной деятельности, связанной с нелегальным оборотом запрещенных веществ. Установлено, что ранее судимые лица – 29-летняя женщина и 47-летний мужчина, проживающие вместе, превратили свою квартиру в место для употребления наркотиков, предоставляя его наркозависимым. Помимо этого, они самостоятельно производили и распространяли вещества.

Задержание подозреваемых проведено при силовой поддержке спецподразделения "Арктика" Управления Росгвардии по Республике Коми. В ходе обыска в квартире сотрудники полиции обнаружили и конфисковали шприцы, а также различные предметы и вещества, используемые для изготовления наркотических средств.

В настоящее время следователем возбуждены уголовные дела в отношении жителей Воркуты. Наивысшая мера наказания по этим статьям – лишение свободы сроком до 15 лет.