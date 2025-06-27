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В Коми полицейские начали проверку по факту возможного жестокого обращения с животными

В Коми полицейские начали проверку по факту возможного жестокого обращения с животнымиФото из архива

В Сыктывдинском районе 25 июня в местном отделении полиции зарегистрировали информацию о найденных телах нескольких собак в постройке на территории передержки для животных.

Организация располагалась за автозаправочной станцией по направлению к селу Выльгорт. Об этом сообщает "Комиинформ".

На месте происшествия участковый вместе с представителями зоозащитных организаций обнаружили останки восьми собак, а также десять истощенных кошек и собак. Полиция республики немедленно приступила к расследованию данного инцидента.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, провела осмотр территории. Правоохранители нашли тела собак. Для определения причин гибели животных отправили на экспертизу. В ходе следственных действий полицейские опросили заявителей и свидетелей, а также установили личность женщины, которая, возможно, причастна к произошедшему.

Специалисты ветеринарной службы изъяли выживших животных и доставили их в клинику.

По итогам расследования примут все необходимые процессуальные решения.

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