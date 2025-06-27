В Коми полицейские начали проверку по факту возможного жестокого обращения с животными
- 09:55 27 июня
- Инесса Богатая
В Сыктывдинском районе 25 июня в местном отделении полиции зарегистрировали информацию о найденных телах нескольких собак в постройке на территории передержки для животных.
Организация располагалась за автозаправочной станцией по направлению к селу Выльгорт. Об этом сообщает "Комиинформ".
На месте происшествия участковый вместе с представителями зоозащитных организаций обнаружили останки восьми собак, а также десять истощенных кошек и собак. Полиция республики немедленно приступила к расследованию данного инцидента.
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, провела осмотр территории. Правоохранители нашли тела собак. Для определения причин гибели животных отправили на экспертизу. В ходе следственных действий полицейские опросили заявителей и свидетелей, а также установили личность женщины, которая, возможно, причастна к произошедшему.
Специалисты ветеринарной службы изъяли выживших животных и доставили их в клинику.
По итогам расследования примут все необходимые процессуальные решения.