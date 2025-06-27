В Коми полицейские начали проверку по факту возможного жестокого обращения с животными

В Сыктывдинском районе 25 июня в местном отделении полиции зарегистрировали информацию о найденных телах нескольких собак в постройке на территории передержки для животных.

Организация располагалась за автозаправочной станцией по направлению к селу Выльгорт. Об этом сообщает "Комиинформ".