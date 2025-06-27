В Коми 27 июня ожидается переменчивая погода с дождями и грозами

В большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди, а местами возможны грозы. Температура воздуха останется умеренно теплой.

Сегодня жителей региона ожидает переменчивая погода с небольшими осадками.

В Сыктывкаре ночью ожидается +10…+12°C, а днем воздух прогреется до +21…+23°C. Будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, а днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозе порывистый.

В Ухте ночная температура составит +10…+12°C, а дневная +18…+20°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Печоре ночью столбик термометра покажет +8…+10°C, а днем поднимется до +18…+20°C. Ожидается переменная облачность, временами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, умеренный.

В Воркуте ночью будет +5…+7°C, а днем +17…+19°C. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный.

В Усинске ночью ожидается +8…+10°C, а днем +18…+20°C. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, умеренный.

В Инте ночью температура составит +7…+9°C, а днем +18…+20°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, умеренный.

В Усть-Цильме ночью прогнозируется +8…+10°C, а днем +17…+19°C. Будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, а днем возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.

В Вуктыле ночью ожидается +9…+11°C, а днем +18…+20°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и грозу. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозе порывистый.

В Троицко-Печорске ночью будет +9…+11°C, а днем +19…+21°C. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, умеренный, днем порывистый.

В Объячево ночью столбик термометра покажет +9…+11°C, а днем +21…+23°C. Прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, умеренный.

Рекомендуем жителям Республики Коми взять с собой зонтики и быть готовыми к переменчивой погоде.