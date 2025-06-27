Прокуратура в Коми добилась перерасчета пенсий для бывших чиновников

В Княжпогостском районе прокуратура встала на защиту прав пенсионеров, добиваясь перерасчета их выплат с учетом индексации.

Проверка, инициированная районной прокуратурой в Республике Коми после обращений граждан, выявила нарушения пенсионных прав бывших муниципальных служащих при их увольнении.

Выяснилось, что в 2022 и 2023 годах законодательством республики предусмотрены увеличения месячных окладов госслужащих на 10% и 5, 5% соответственно.

Хотя пенсии этой категории граждан также должны проиндексировать, администрация Княжпогостского района не приняла соответствующего решения. Это привело к нарушению прав 23 пенсионеров, общая сумма недоплат которым составила более 900 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд с исками, требуя от районной администрации принять решение об индексации пенсий и выплатить пенсионерам положенные суммы.

Также отмети, что на данный момент судом удовлетворено 12 исков на общую сумму более полумиллиона рублей. Значительная часть пенсионеров уже получает выплаты с учетом индексации. Прокуратура продолжает контролировать рассмотрение оставшихся исков и восстановление прав еще 13 граждан.