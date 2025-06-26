Росгвардия в Коми задержала воров, вернувшихся в магазин

Фото Росгвардии Коми

За последнюю неделю подразделения вневедомственной охраны Росгвардии свыше 130 раз реагировали на сигналы "тревога" с охраняемых объектов. Патрульные группы задержали 50 человек за совершение административных проступков и еще десятерых граждан – за различные уголовные преступления.

Так, например, в городе Печора администратор одного из магазинов вызвала Росгвардию, заметив посетителей, ранее совершивших кражу через кассу самообслуживания.

Двое мужчин в одном из сетевых магазинов Печоры, выбрав товары, направились к терминалу самообслуживания. Вместо оплаты, они лишь имитировали сканирование, создавая видимость покупки. Затем они покинули магазин с неоплаченными товарами. Их действия не остались незамеченными для другого покупателя, который немедленно сообщил об инциденте администратору.