В Коми за неделю выросли цены на яблоки и свинину

За последнюю неделю зафиксировано увеличение стоимости пшена (на 1, 8%), свинины (на 1, 7%), вареных колбас и маргарина (на 1, 6%), а также творога (на 1%).

Комистат предоставил информацию об изменении стоимости некоторых товаров и услуг в период с 17 по 23 июня.

В то же время наблюдалось снижение цен на подсолнечное масло (на 3, 7%), куриные яйца (на 3, 2%), рис (на 2, 4%) и сливочное масло (на 1, 5%).

В категории фруктов и овощей подорожали яблоки (на 1, 7%). Снижение цен отмечено для белокочанной капусты (на 6, 3%), столовой свеклы (на 3%), репчатого лука (на 2%), огурцов (на 1, 5%), помидоров (на 1, 3%) и картофеля (на 1%).

Среди лекарственных препаратов, находящихся под наблюдением, изменилась цена на лизобакт (рост на 1, 2%).

В категории непродовольственных товаров первой необходимости отмечен рост цен на спички (на 3%). Снизилась стоимость гигиенических прокладок (на 2, 8%), туалетной бумаги (на 2, 7%) и детских подгузников (на 2, 4%).

Среди непродовольственных товаров изменилась стоимость женских эластичных колготок (рост на 1%). Снижение цен зафиксировано для смартфонов (на 4, 2%), мужских носков (на 2%), электропылесосов (на 1, 5%) и шампуней (на 1, 1%).

Стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0, 6%, в то время как цена на дизельное топливо осталась прежней.