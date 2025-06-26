Жителям Коми сообщили, что в следующем году МРОТ вырастет еще на пять тысяч рублей

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К 2026 году наименьшая допустимая заработная плата вырастет и составит свыше 27 тысяч рублей. Это почти на пять тысяч превосходит показатель 2025 года. Этот существенный подъем стал возможен благодаря обновленному подходу к вычислению МРОТ: с 2025 года он должен составлять не менее 48% от средней зарплаты по стране (ранее – 42%). Это позволяет более адекватно отражать реальную картину доходов граждан. Об этом сообщает ast.mk.ru.

Президент Владимир Путин обозначил задачу – увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Аналитики, включая депутата Анатолия Никитина, считают, что, принимая во внимание наблюдаемые тенденции, эта цель может быть достигнута раньше – возможно, уже к 2028 году. Важно отметить, что более быстрое увеличение зависит от общеэкономической ситуации, продуктивности труда, инфляции и финансовых возможностей государства.