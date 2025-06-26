В Коми "Рено" отправил в кювет "Киа" с 6-летней пассажиркой

В окрестностях Ухты произошло столкновение между автомобилями марок Renault и Kia из-за несоблюдения правил дорожного движения.

По информации Управлением ГИБДД по Республике Коми, инцидент зарегистрирован 25 июня в 14:20. 23-летний водитель Renault Megane ехал по трассе в направлении от Троицко-Печорска к Ухте. На 17-м километре автодороги Ухта — Троицко-Печорск он совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Kia Rio. После удара Kia потеряла управление и оказалась в кювете с правой стороны дороги, где произошло опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщает "Комиинформ".