В Коми "Рено" отправил в кювет "Киа" с 6-летней пассажиркой
- 17:30 26 июня
- Инесса Богатая
В окрестностях Ухты произошло столкновение между автомобилями марок Renault и Kia из-за несоблюдения правил дорожного движения.
По информации Управлением ГИБДД по Республике Коми, инцидент зарегистрирован 25 июня в 14:20. 23-летний водитель Renault Megane ехал по трассе в направлении от Троицко-Печорска к Ухте. На 17-м километре автодороги Ухта — Троицко-Печорск он совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Kia Rio. После удара Kia потеряла управление и оказалась в кювете с правой стороны дороги, где произошло опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщает "Комиинформ".
В результате аварии 30-летний водитель Kia получил серьезные травмы головы, включая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, контузию, а также рваную рану в области темени. У 6-летней девочки, находившейся в салоне Kia, диагностированы повреждения носа (рваная рана перегородки), травма лобной части головы и множественные ушибы лица. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
ГИБДД напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожной безопасности. Водителям следует учитывать текущую дорожную обстановку и совершать любые маневры только в том случае, когда это безопасно для всех находящихся на дороге.