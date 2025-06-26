Дефицит кадров и компаний: Братыненко о проблемах в строительстве Коми

В строительном секторе региона наблюдается серьезная нехватка опытных кадров – от специалистов по кладке и сварке до проектировщиков и архитекторов.

Также на рынке ощущается недостаток крупных, надежных строительных фирм, зарегистрированных непосредственно в регионе.

По словам главы Правительства Коми Дмитрия Братыненко в беседе с журналом "Регион", для урегулирования сложившейся ситуации необходим всесторонний подход.

"Нужно не просто решать точечные проблемы, а формировать надежную структуру, обеспечивающую отрасль необходимыми ресурсами. Прежде всего это создание и реализация программ подготовки и повышения квалификации специалистов. Важно, чтобы данные программы соответствовали запросам рынка и обеспечивали выпускникам возможность трудоустройства по полученной специальности", — отметил он.

Одновременно необходимо формировать благоприятную среду для развития региональных строительных компаний.