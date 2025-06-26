В Коми машиниста поезда обманули на 3 миллиона рублей, заманив в "трейдинг"
- 14:30 26 июня
- Инесса Богатая
В Усть-Вымском районе машинист поезда стал жертвой обмана, о чем он заявил в районном отделе полиции.
Об этом информирует пресс-служба МВД региона.
В мессенджере с мужчиной связался неизвестный, выдавший себя за опытного трейдера. После короткого общения самозванец начал отправлять скриншоты якобы баснословных прибылей, рассказывать о проверенных методах заработка и настойчиво звать на курсы по инвестициям.
Житель района заинтересовался предложением, после чего новоиспеченный "друг" скинул ссылку на сайт, замаскированный под известную платформу для торговли. Злоумышленник убедил жертву зарегистрироваться и внести первый, так называемый, пробный платеж. При этом аферист настоятельно советовал инвестировать как можно больше, а все операции проводить только через указанные им реквизиты.
Мошенник утверждал, что сам занимается поиском прибыльных сделок, и обещал обоим участникам большую выгоду. Поверив лживым обещаниям, потерпевший на протяжении нескольких недель переводил свои накопления на чужие счета. Когда его собственные сбережения закончились, аферист уговорил его оформить кредиты и продолжить переводы, при этом демонстрируя якобы растущий баланс.
Когда обманутый гражданин попытался снять "заработанные" средства, липовый помощник внезапно исчез из сети и удалил всю переписку. Доступ к фальшивой торговой платформе также заблокировали. Общая сумма ущерба составила три миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ "Мошенничество".