В Коми сразу в 11 муниципалитетах объявили штормовое предупреждение

В частности, до 22:00 прогнозируются грозы, местами сильные дожди, а также локальное усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает ЦГМС.

В зоне опасности находятся Прилузский, Сысольский, Койгородский, Сыктывдинский районы, а также в окрестности Сыктывкара, Усть-Вымского, Корткеросского, Усть-Куломского, Княжпогостского, Троицко-Печорского и Ухтинского районов.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует жителям и гостям региона принять необходимые меры предосторожности:

Рекомендуется отложить туристические походы, посещение лесных массивов и водных объектов, а также отказаться от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Сократите время пребывания на открытом воздухе, уберите автомобили подальше от деревьев и рекламных конструкций. На улице избегайте нахождения рядом с рекламными щитами, ветхими строениями и зданиями с ненадежной кровлей. Держитесь на расстоянии от высоких отдельно стоящих деревьев, линий электропередач и антенн. Если сильный дождь застал вас на улице, не укрывайтесь в подвальных помещениях.

В связи с возможными перебоями в электроснабжении, подготовьтесь к отключению электроэнергии, выключите электроприборы из розеток. Закройте все окна, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут быть сброшены ветром.

Родителям необходимо провести с детьми разъяснительные беседы о правилах поведения во время непогоды.

Водителям следует проявлять повышенную осторожность на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Если сильный дождь застал вас в автомобиле, не пытайтесь проехать через затопленные участки. Плавно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, избегая резкого торможения, остановитесь. Включите аварийную сигнализацию и дождитесь окончания ливня. В случае быстрого прибытия воды покиньте транспортное средство и перейдите на возвышенность или в ближайшее здание.

При ухудшении самочувствия немедленно обратитесь за медицинской помощью и следуйте указаниям медицинских работников.

Напоминаем:

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните в службу спасения по номеру "01". С мобильного телефона следует звонить по номеру "101" или "112".