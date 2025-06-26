В Сыктывкаре шестиклассница разместила запрещенную символику в соцсетях

Особое внимание следует уделять чатам в онлайн-играх, поскольку они также могут стать местом, где действуют злоумышленники.

Полиция настоятельно рекомендует родителям внимательно следить за тем, с кем и каким образом общаются их дети в интернете.

По информации, озвученной заместителем начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Коми Данилом Завьяловым на круглом столе 25 июня, с начала 2025 года зафиксировано несколько преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом. В частности, зарегистрированы случаи призывов к такой запрещенной деятельности, а также публичной демонстрации экстремистской символики. Кроме того, составлено 25 административных протоколов, в том числе за пропаганду нацистской атрибутики, разжигание ненависти, унижение человеческого достоинства. По словам Завьялова, данные правонарушения совершались учащимися колледжей и студентами. Об этом сообщает "БНК".

В рамках профилактической работы сотрудники полиции ведут мониторинг ситуации в регионе, выявляя потенциальные угрозы, в том числе в молодежных чатах.

Данил Завьялов отметил, что в каждом учебном заведении у учащихся имеются собственные чаты, включая закрытые, недоступные для преподавателей и родителей. По его словам, обмен проблемами между детьми в таких чатах неоднократно помогал сотрудникам полиции выявлять попытки склонения подростков к правонарушениям со стороны "неизвестных сил".

В начале июня в Сыктывдинском районе зафиксирован случай диверсии, когда 20-летний студент стал жертвой мошенников, которые убедили его совершить определенные действия под предлогом возврата похищенных денег.

Завьялов подчеркнул, что молодому человеку "запудрили мозги", и, несмотря на это, он поверил обманщикам. В результате он не только потерял деньги и личные данные из социальных сетей, но и совершил правонарушение, за которое понесет ответственность. Детали преступления не разглашаются, уголовное дело еще не возбуждено.

Еще один инцидент произошел в Сыктывкаре, где в конце мая обнаружена шестиклассница, размещавшая нацистскую символику в закрытом Telegram-канале. В данном случае ответственность ляжет на ее родителей.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Коми Ирина Рубцова подчеркнула необходимость родительского контроля за онлайн-активностью детей.