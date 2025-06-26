В Коми ремонтируют автодорогу Керки - Дутово

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Республики.

В Сосногорском районе активно ведутся работы по обновлению трассы.

На текущий момент завершено фрезерование старого дорожного покрытия и укладка нижнего асфальтобетонного слоя по всей длине реконструируемого участка. Работы продвигаются в соответствии с установленным графиком, без задержек. Общая готовность объекта оценивается в 45%.

Восстановление автомобильных магистралей реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", предложенного президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель данного проекта – улучшение транспортной доступности и повышение комфорта проживания для граждан.