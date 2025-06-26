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В Коми ремонтируют автодорогу Керки - Дутово

В Коми ремонтируют автодорогу Керки - ДутовоФото Минстроя Коми

В Сосногорском районе активно ведутся работы по обновлению трассы.

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Республики.

Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн, поставил задачу по улучшению дорожной сети региона.

Исполнителем работ выступает ООО СПК "Темп-Дорстрой". Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 14,9 километров.

На текущий момент завершено фрезерование старого дорожного покрытия и укладка нижнего асфальтобетонного слоя по всей длине реконструируемого участка. Работы продвигаются в соответствии с установленным графиком, без задержек. Общая готовность объекта оценивается в 45%.

Восстановление автомобильных магистралей реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", предложенного президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель данного проекта – улучшение транспортной доступности и повышение комфорта проживания для граждан.

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