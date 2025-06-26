В Коми прогремят грозы: синоптики рассказали о погоде на 26 июня

В ряде населенных пунктов пройдут кратковременные дожди, а кое-где даже прогремят грозы. Температура воздуха будет варьироваться в зависимости от района, но в целом сохранится комфортной.

В Сыктывкаре ночью столбик термометра покажет +10…+12°C. Днем потеплеет до +20…+22°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременный дождь и гроза. Ветер южной четверти, умеренный.

В Ухте ночная температура составит +8…+10°C, дневная – +17…+19°C. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременный дождь и грозу в дневное время. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Печоре ночью похолодает до +6…+8°C, днем воздух прогреется до +16…+18°C. Будет облачно с прояснениями, временами ожидается небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Воркуте ночью температура опустится до +3…+5°C, днем поднимется до +13…+15°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, умеренный, ночью порывистый.

В Усинске ночью прогнозируется от +4 до +6°C, днем - от +15 до +17°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, умеренный.

В Инте ночью ожидается от +3 до +5°C, днем - от +14 до +16°C. Облачно с прояснениями, в основном без осадков. Ветер северный, северо-восточный, умеренный.

В Усть-Цильме ночью ожидается от +6 до +8°C, днем - от +12 до +14°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, умеренный.

В Вуктыле ночью будет от +6 до +8°C, днем - от +16 до +18°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и гроза днем. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Троицко-Печорске ночью ожидается от +9 до +11°C, днем - от +18 до +20°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и гроза днем. Ветер южной четверти, умеренный.

В Объячево ночью будет от +11 до +13°C, днем - от +20 до +22°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и гроза днем. Ветер южной четверти, умеренный, днем порывистый.

Рекомендуем жителям Республики Коми взять с собой зонты и плащи, а также быть внимательными к изменениям погодных условий.