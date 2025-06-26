В Коми предприниматель заплатит 811 тысяч за незаконную вырубку леса

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Решение Печорского городского суда в отношении частного предпринимателя обрело законную силу. Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2022 года, осуществляя работы по подготовке зимней дороги между населенными пунктами Конецбор и Аранец в Печорском районе, предприниматель, пренебрегая лесным законодательством и условиями муниципального контракта с районной администрацией, срубил 69 деревьев без необходимой документации.

Суд отклонил доводы защиты об отсутствии злого умысла, связанные с выполнением работ по муниципальному контракту, указав на осведомленность осужденного о порядке получения разрешений и правилах вырубки лесных насаждений. Перед началом работ состоялась встреча предпринимателя с участковым лесничим ГУ РК "Печорское лесничество", который предупредил, что территория проведения работ относится к лесному фонду.

Более того, часть уничтоженных деревьев находилась на особо охраняемой природной территории регионального значения – заказнике "Конецбор-Даниловский", где любая хозяйственная деятельность требует согласования с Государственным учреждением Республики Коми "Центр ООПТ", которое в данном случае не было получено.