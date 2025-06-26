В Коми предприниматель заплатит 811 тысяч за незаконную вырубку леса
- 08:45 26 июня
- Инесса Богатая
Решение Печорского городского суда в отношении частного предпринимателя обрело законную силу.
Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2022 года, осуществляя работы по подготовке зимней дороги между населенными пунктами Конецбор и Аранец в Печорском районе, предприниматель, пренебрегая лесным законодательством и условиями муниципального контракта с районной администрацией, срубил 69 деревьев без необходимой документации.
Суд отклонил доводы защиты об отсутствии злого умысла, связанные с выполнением работ по муниципальному контракту, указав на осведомленность осужденного о порядке получения разрешений и правилах вырубки лесных насаждений. Перед началом работ состоялась встреча предпринимателя с участковым лесничим ГУ РК "Печорское лесничество", который предупредил, что территория проведения работ относится к лесному фонду.
Более того, часть уничтоженных деревьев находилась на особо охраняемой природной территории регионального значения – заказнике "Конецбор-Даниловский", где любая хозяйственная деятельность требует согласования с Государственным учреждением Республики Коми "Центр ООПТ", которое в данном случае не было получено.
За незаконную вырубку леса в особо крупном размере предпринимателю назначен уголовный штраф в размере 400 тысяч рублей. Также он обязан компенсировать экологический ущерб, оцененный в 411 тысяч рублей. Апелляционным решением Верховного суда Республики Коми от 20 июня 2025 года данный приговор был оставлен без изменений.